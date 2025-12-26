"Он должен выплатить деньги": Шевченко высказался о средствах Абрамовича

Заявил, что деньги от продажи Челси должны достаться пострадавшим от войны.

Роман Абрамович продал Челси в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако на текущий момент он не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций - средства заморожены на специальном счёте. Великобритания и страны ЕС настаивают на том, что деньги должны быть переданы Украине.

Президент УАФ Андрей Шевченко в интервью Dagens Nyheter поделился своими мыслями касательно передачи средств и отношений с российским олигархом.

"У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал об этом в газете, но за развитием событий не следил".

Это дело между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги пострадавшим в украинском конфликте.

К слову, бывшего главу УАФ объявили в розыск.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!