Клуб по АПЛ предлагает 90 миллионов за Альвареса

Челси готов потратиться на игрока мадридского Атлетико Хулиана Альвареса.

По информации Fichajes, за аргентинским форвардом следят Арсенал и Челси. Однако если канониры рассматривают обмен игроков с доплатой за Альвареса, то Челси готов выплатить необходимую сумму за футболиста.

Отмечается, что пенсионеры предложили испанской команде около 90 миллионов евро за игрока, что является приемлемым для Атлетико для продажи нападающего.

Напомним, что чемпион мира 2022 присоединился к матрасникам летом 2024. За этот сезон он отличился 11 голами и 5 ассистами в 31 игре во всех турнирах.

К слову, чемпионат Испании перенес субботний матч тура.

