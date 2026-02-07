iSport.ua
Первые медали Олимпиады-2026. Золото у швейцарца, а на каком месте украинец?

Дмитрий Шепюк дебютировал на Олимпиаде.
В субботу, 7 февраля, украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк принял участие в соревновании по скоростному спуску на Олимпиаде-2026.

По итогам соревнования украинский спортсмен занял 33-е место, преодолев трассу за 2:00,11. Добавим, что для Шепьюка это первая Олимпиада.

Также определили горнолыжников, получивших первые медали в общем зачете.

Золото завоевал швейцарец Франьо Фон Алльмен, опередив на 0,20 секунды итальянца Джованни Францони. Третье место занял еще один представитель страны-хозяйки соревнований, Доминик Парис.

Ранее Меркушина объяснила, почему украинские биатлонисты пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026.

