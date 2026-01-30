iSport.ua
Арсенал готов обменять двух своих звезд на Хулиана Альвареса

Хочет подписать форварда, но не готов платить полную цену.
Сегодня, 19:20       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Хулиан Альварес недоволен своей ролью в мадридском Атлетико и рассматривает возможность ухода из команды, однако из-за высокой стоимости трансфера, клубам сложно приобрести аргентинца.

Один из кандидатов на подписание форварда - Арсенал. Внутри лондонской команды не готовы отдать за Альвареса большую сумму, поэтому планируют предложить Атлетико обмен игроками.

По имеющейся информации, Арсенал готов обменять за аргентинца Габриэля Жесуса и Габриэля Мартинелли, доплатив символическую сумму.

Отмечается, что английская команда не рассчитывает на Жесуса и Мартинелли и считает это отличной сделкой, чтобы заполучить Альвареса. Помимо Арсенала, за игроком следят ПСЖ, Челси и Барселона.

К слову, команда, которая хотела бы подписать Хулиана, узнала, когда восстановится их ключевой хавбек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Хулиан Альварес

