Аякс начал искать запасные варианты на фоне затягивания трансфера Зинченко

Украинский защитник пока не уладил все вопросы с Арсеналом.

Аякс продолжает работать над потенциальным трансфером украинского защитника Арсенала Александр Зинченко, однако ситуация пока остается неопределенной.

Ранее уже сообщалось, что процесс перехода украинца был временно приостановлен, несмотря на то что стороны договорились об аренде 29-летнего футболиста, а сам игрок уже прилетал в Амстердам для прохождения медосмотра.

Нидерландский журналист Майк Вервей в подкасте Kick-Off газеты De Telegraaf отмечает, что Зинченко еще должен согласовать с Арсеналом вопрос о расторжении контракта и на данный момент определенные детали остаются нерешенными.

По информации источника, ожидается, что все будет улажено, однако в то же время Аякс начал изучать альтернативные варианты, поскольку амстердамский клуб не хочет оказаться в ситуации, когда не сможет осуществить переход украинца и не подпишет другого защитника.

Напомним, что первую часть сезона Зинченко провел в аренде в Ноттингем Форест, однако "лесники" пожелали досрочно прекратить сотрудничество с украинцем. Ситуацию усложнило то, что в соглашении с Арсеналом изначально не была предусмотрена опция расторжения арендного договора, рассчитанного до конца сезона.

