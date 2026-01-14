iSport.ua
Ноттингем Форест может досрочно распрощаться с Зинченко

"Лесники" рассматривают возможность разрыва арендного соглашения с Арсеналом.
Вчера, 23:22       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Ноттингем Форест изучает возможность досрочного прекращения сотрудничества с арендованным у Арсенала украинским защитником Александром Зинченко.

Ранее "лесники" арендовали 29-летнего украинца до конца текущего сезона, когда собственно у игрока и истекает срок действия контракта с "канонирами".

Читай также: Ноттингем Зинченко вылетел из Кубка Англии от середняка Чемпионшипа

Тем не менее, как сообщает ВВС, Ноттингем рассматривает вариант прекращения аренды украинского защитника уже в январе.

При этом отмечается, что реализация этой идеи затрудняется тем, что изначально в договоренности между клубами не была предусмотрена опция досрочного разрыва соглашения.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в десяти матчах Ноттингем Форест во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ.

