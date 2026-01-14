Ноттингем Форест может досрочно распрощаться с Зинченко

Ноттингем Форест изучает возможность досрочного прекращения сотрудничества с арендованным у Арсенала украинским защитником Александром Зинченко.

Ранее "лесники" арендовали 29-летнего украинца до конца текущего сезона, когда собственно у игрока и истекает срок действия контракта с "канонирами".

Тем не менее, как сообщает ВВС, Ноттингем рассматривает вариант прекращения аренды украинского защитника уже в январе.

При этом отмечается, что реализация этой идеи затрудняется тем, что изначально в договоренности между клубами не была предусмотрена опция досрочного разрыва соглашения.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в десяти матчах Ноттингем Форест во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

