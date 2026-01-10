Рексем - Ноттингем Форест 3:3, пен. 4:3: обзор матча и результат игры 09.01.2026
В пятницу, 9 января, Ноттингем Форест встречался в гостях с Рексемом в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Команды выдали результативное противостояние, завершившееся ничьей 3:3 в основное и дополнительное время, а победителем из серии послематчевых пенальти вышел представитель Чемпионшипа.
Под конец первого тайма поединка Либерато Какаче и Оливер Ретбоун сумели дважды поразить ворота Ноттингем Форест, обеспечив своей команде комфортное преимущество перед второй половиной встречи.
На 64-й минуте "лесники" благодаря голу Игора Жезуса сократили отставание, однако спустя десять минут Доминик Хайем восстановил разрыв в счете в два мяча. Спасти гостей от поражение в основное время удалось вышедшему на замену Каллуму Хадсону-Одои, который оформил дубль.
Экстра-таймы суперники провели без забитих мячей, а судьба путевки в следующий раунд решилась в серии пенальти. Игроки Рексема из пяти своих ударов не реализовали один, тогда как представители Ноттингем Форест допустили две осечки.
Украинский защитник Ноттингема Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен в перерыве.
Статистика матча Рексем - Ноттингем Форест 1/32 финала Кубка Англии
Рексем - Ноттингем Форест 3:3 (пен. 4:3)
Голы: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хайем, 74 - Жезус, 64, Хадсон-Одои, 76, 89
Ожидаемые голы (xG): 2.67 - 2.82
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 17 - 31
Удары в створ: 7 - 10
Угловые: 8 - 7
Фолы: 10 - 12
Рексем: Оконкво - Хайем, Скарр, Дойл - Лонгман (Барнетт, 91), Добсон, Шиф (Макклин, 88), Какаче (Томасон, 60) - Ретбоун (О'Брайен, 69), Смит (Родригес, 100), Броудхед (Виндасс, 69).
Ноттингем Форест: Селс - Савона (Мурилло, 97), Жаир, Морату, Зинченко (Уильямс, 46) - Луиз (Авонии, 88), Макети (Домингес, 46) - Ндой (Хадсон-Одои, 69), Хатчинсон, Баква (Гиббз-Уайт, 46) - Жезус.
Предупреждения: Виндас - Хатчинсон, Луиз, Морату, Домингес.
