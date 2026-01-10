iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рексем - Ноттингем Форест 3:3, пен. 4:3: обзор матча и результат игры 09.01.2026

"Лесники" отыграли отставание в два мяча, но уступили в серии пенальти.
Сегодня, 00:35       Автор: Игорь Мищук
Рексем прошел Ноттингем Форест / Getty Images
Рексем прошел Ноттингем Форест / Getty Images

В пятницу, 9 января, Ноттингем Форест встречался в гостях с Рексемом в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Команды выдали результативное противостояние, завершившееся ничьей 3:3 в основное и дополнительное время, а победителем из серии послематчевых пенальти вышел представитель Чемпионшипа.

Читай также: Довбик может оказаться в одной команде с Зинченко

Под конец первого тайма поединка Либерато Какаче и Оливер Ретбоун сумели дважды поразить ворота Ноттингем Форест, обеспечив своей команде комфортное преимущество перед второй половиной встречи.

На 64-й минуте "лесники" благодаря голу Игора Жезуса сократили отставание, однако спустя десять минут Доминик Хайем восстановил разрыв в счете в два мяча. Спасти гостей от поражение в основное время удалось вышедшему на замену Каллуму Хадсону-Одои, который оформил дубль.

Экстра-таймы суперники провели без забитих мячей, а судьба путевки в следующий раунд решилась в серии пенальти. Игроки Рексема из пяти своих ударов не реализовали один, тогда как представители Ноттингем Форест допустили две осечки.

Украинский защитник Ноттингема Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен в перерыве.

Статистика матча Рексем - Ноттингем Форест 1/32 финала Кубка Англии

Рексем - Ноттингем Форест 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хайем, 74 - Жезус, 64, Хадсон-Одои, 76, 89

Ожидаемые голы (xG): 2.67 - 2.82
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 17 - 31
Удары в створ: 7 - 10
Угловые: 8 - 7
Фолы: 10 - 12

Рексем: Оконкво - Хайем, Скарр, Дойл - Лонгман (Барнетт, 91), Добсон, Шиф (Макклин, 88), Какаче (Томасон, 60) - Ретбоун (О'Брайен, 69), Смит (Родригес, 100), Броудхед (Виндасс, 69).

Ноттингем Форест: Селс - Савона (Мурилло, 97), Жаир, Морату, Зинченко (Уильямс, 46) - Луиз (Авонии, 88), Макети (Домингес, 46) - Ндой (Хадсон-Одои, 69), Хатчинсон, Баква (Гиббз-Уайт, 46) - Жезус.

Предупреждения: Виндас - Хатчинсон, Луиз, Морату, Домингес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Англии Ноттингем Форест Александр Зинченко

Статьи по теме

Довбик может оказаться в одной команде с Зинченко Довбик может оказаться в одной команде с Зинченко
Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко Астон Вилла обыграла Ноттингем Зинченко
Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом
"Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии "Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс01:08
"Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии
Европа00:35
Ноттингем Зинченко вылетел из Кубка Англии от середняка Чемпионшипа
Вчера, 23:59
Европа23:59
Барселона собирается продлить контракт с травмированным защитником
Бокс23:40
Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой
Другие страны23:15
Кубок африканских наций-2025: Сенегал обыграл Мали на пути в полуфинал, Марокко одолело Камерун
Европа22:58
Травма Довбика может оказаться серьезней, чем предполагалось
Бокс22:05
"Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах
Формула 121:40
Формула 1: Все команды определились с датами презентаций новый болидов на 2026 год
Украина20:58
Григорчук третий раз возглавил Черноморец и пообещал вывести команду в УПЛ
Другие20:22
Мандзий одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK