Все украинки финишировали вне зачетной зоны спринта в Отепяя

Только Кристина Дмитренко смогла квалифицироваться в гонку преследования.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Кристина Дмитренко / Getty Images
В пятницу, 13 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону в эстонском Отепяя состоялся женский спринт.

Украину в этой гонке представляли Елена Городна, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина и Юлия Джима, однако ни одной из пяти украинских участниц не удалось финишировать в зачетной зоне.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Дмитренко, которая с одним промахом при стрельбе стоя завершила спринт на 57-й позиции и стала единственной из украинских биатлонисток, кто сумел отобраться в гонку преследования.

Чалык финишировала 62-й, Городна - 86-й, Меркушина - 90-й, а  Джима - 99-й.

Победу в спринте в Отепяя одержала француженка Жюлья Симон. С отставанием менее трех секунд от нее второй завершила гонку итальянка Лиза Виттоцци, а замкнула тройку еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

Кубок мира, Отепяя
Женский спринт

  1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 21:29.5
  2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +2.9
  3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +22.9
  4. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0) +24.6
  5. Осеан Мишлон (Франция, 0+1) +39.0
  6. Каролин Кноттен (Норвегия, 1+00+46.4)

...

57. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:28.6
62. Дарина Чалык (Украина, 0+2) +2:40.4
86. Елена Городна (Украина, 0+2) +3:52.2
90. Анастасия Меркушина (Украина, 2+2) +4:02.0
99. Юлия Джима (Украина, 3+1) +5:02.5

Восьмой этап Кубка мира в Отепяя продолжится мужской и женской гонками преследования, которые состоятся в субботу, 14 марта.

