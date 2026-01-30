iSport.ua
Украинский форвард Байера продолжит карьеру в Нидерландах

Артем Степанов пополнил состав Утрехта.
Сегодня, 20:18       Автор: Игорь Мищук
Артем Степанов / FC Utrecht
Утрехт официально объявил о подписании украинского нападающего Байера Артема Степанова.

Как сообщает пресс-служба представителя высшего нидерландского дивизиона, 18-летний украинец перешел на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона.

Читай также: Степанов отличился первым голом в профессиональном футболе

Также в соглашении предусмотрена возможность полноценного выкупа игрока нидерландским клубом.

В своей новой команде Степанов будет выступать под 18-м номером.

Утрехт на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 23 очка в 19 сыгранных матчах.

Напомним, что первую часть нынешнего сезона украинский нападающий провел в аренде в Нюрнберге, за который сыграл 14 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Как сообщалось ранее, представитель второй немецкой Бундеслиги принял решение о досрочном разрыве арендного соглашения по Степанову.

