Дженоа готовит новый контракт для главного тренера

"Россоблу" намерены сохранить Даниэле Де Росси на фоне интереса других клубов Серии А.

Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, собирается продлить контракт со своим главным тренером Даниэле Де Росси.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство "россоблу" считает 42-летнего итальянского специалиста ключевой фигурой в проекте клуба.

Генуэзцы планируют продолжить сотрудничество с тренером на фоне интереса к нему со стороны Болоньи и Фиорентины.

Напомним, что Де Росси возглавил Дженоа в ноябре 2025 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка в 29 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Дженоа также планирует продлить контракт с Русланом Малиновским.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!