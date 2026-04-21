Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции

Украинский полузащитник Дженоа близок к соглашению с новым клубом.

Трабзонспор ведет активную работу над подписанием полузащитника Дженоа и сборной Украины Руслана Малиновского.

32-летний футболист летом сможет пополнить состав турецкой команды в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с итальянским клубом истекает в июне.

Читай также: Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Трабзонспор предложил украинскому хавбеку трудовой договор на три года, а переговоры о его переходе находятся уже на финальной стадии.

Напомним, что за турецкую команду уже выступают два украинских легионера: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

В текущем сезоне Малиновский провел в составе Дженоа 31 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Отметим, ранее сообщалось, что Дженоа собиралась продлить контракт с Малиновским.

