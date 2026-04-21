Малиновский может пополнить компанию украинцев в команде из чемпионата Турции
Трабзонспор ведет активную работу над подписанием полузащитника Дженоа и сборной Украины Руслана Малиновского.
32-летний футболист летом сможет пополнить состав турецкой команды в статусе свободного агента, поскольку срок действия его контракта с итальянским клубом истекает в июне.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Трабзонспор предложил украинскому хавбеку трудовой договор на три года, а переговоры о его переходе находятся уже на финальной стадии.
Напомним, что за турецкую команду уже выступают два украинских легионера: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
В текущем сезоне Малиновский провел в составе Дженоа 31 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами.
Отметим, ранее сообщалось, что Дженоа собиралась продлить контракт с Малиновским.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!