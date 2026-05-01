iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брайтон использовал нестандартные методы для противодействия стандартам

Хюрцелер пригласил на тренировки бойца MMA.
Сегодня, 18:16       Автор: Андрей Безуглый
Брайтон / Getty Images
Брайтон / Getty Images

Главный тренер Брайтона Фабиан Хюрцелер рассказал, как команда готовилась к стандартам.

По словам специалиста, "чайки" никогда не были сильны в единоборствах, потому было принято решение улучшить этот показатель.

Для этого клуб приглашал на тренировки бойца MMA, чтобы тот показывал эффективные методы борьбы с соперником.

Мы пригласили его, потому что много говорили о стандартных положениях, блокировках и новых тенденциях в АПЛ. В определенные моменты нужно быть довольно стойким в единоборствах. 

Существуют разные способы использования тела и навыков, чтобы выигрывать единоборства один на один, особенно при стандартных положениях, а боец ​​ММА всегда участвует в таких единоборствах. Его задача – найти способ победить соперника, и нам нравится черпать идеи из других видов спорта.

Мы почерпнули несколько полезных идей для нашей команды. Наш клуб никогда не славился доминированием в стандартных положениях или тем, что мы подписываем игроков таких ситуаций, поэтому нам нужно искать новаторские подходы

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK