Лидер Штутгарта может оказаться в Италии или Англии

Анджело Штиллер снова в центре внимания.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Анджело Штиллер / Getty Images

Полузащитник Штутгарта Анджело Штиллер снова в центре внимания, пишет Флориан Плеттенберг.

Прошлым летом хавбека активно сватали в Реал, но он остался в Бундеслиге.

Сейчас же Штиллером активно интересуются Ювентус и ряд английских клубов. Тем более, что в контракте немца прописаны скромные отступные.

Летом хавбек будет доступен за 40 млн евро, однако он может сам отказаться от перехода, если Штутгарт выйдет в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Штиллера два гола и пять ассистов в 31 матче.

Ранее также сообщалось, что также Ювентус интересуется экс-игроком Манчестер Юнайтед.

