Нью-Йорк установили 5 фантастических достижений в одной игре

Шестой матч между Нью-Йорк Никс и Атланта Хокс завершился победой гостей, тем самым пробив им путь в следующий раунд плей-офф НБА.

Нью-Йорк сумел отличиться сразу пятью рекордами за игру. Подопечные Майка Брауна выиграли первую четверть с разницей +25 (40:15), что стало рекордом в истории постсезона франшизы.

Кроме этого, на большой перерыв Никс ушли с преимуществом в 47 очков (83:36), что также является лучшим результатом за всю историю НБА. А 140 набранных очков за матч стали новым достижением команды по результативности в плей-офф.

Также Нью-Йорк одержал самую крупную для себя победу в плей-офф и шестую по величине в истории НБА в целом. Впервые в постсезоне гостевая команда достигла отметки в 100 очков раньше, чем хозяева набрали 50.

37,964 games have been played in the NBA since the 1996-97 season, regular season & playoffs.



Knicks/Hawks is the first game where the road team scored 100 points before the home team had 50. — Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) May 1, 2026

