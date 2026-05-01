Нью-Йорк установили 5 фантастических достижений в одной игре

Устроили разгром Атланте и оформили рекордные показатели в постсезоне.
Сегодня, 14:56       Автор: Валентина Чорноштан
Нью-Йорк Никс / Getty Images
Нью-Йорк Никс / Getty Images

Шестой матч между Нью-Йорк Никс и Атланта Хокс завершился победой гостей, тем самым пробив им путь в следующий раунд плей-офф НБА.

Нью-Йорк сумел отличиться сразу пятью рекордами за игру. Подопечные Майка Брауна выиграли первую четверть с разницей +25 (40:15), что стало рекордом в истории постсезона франшизы.

Кроме этого, на большой перерыв Никс ушли с преимуществом в 47 очков (83:36), что также является лучшим результатом за всю историю НБА. А 140 набранных очков за матч стали новым достижением команды по результативности в плей-офф.

Также Нью-Йорк одержал самую крупную для себя победу в плей-офф и шестую по величине в истории НБА в целом. Впервые в постсезоне гостевая команда достигла отметки в 100 очков раньше, чем хозяева набрали 50.

К слову, Бостон Селтикс потерял своего лидера. Выход во второй раунд теперь под угрозой.

