НБА: Детройт одержал победу над Нью-Орлеаном, Шарлотт одолел Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Автор: Игорь Мищук
Детройт обыграл Нью-Орлеан / Getty Images
Детройт обыграл Нью-Орлеан / Getty Images

В ночь на пятницу, 27 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 26 марта

Детройт – Нью-Орлеан 129:108 (31:33, 34:23, 27:30, 37:22)

Детройт: Дюрен (30 + 10 подборов + 7 передач), Хертер (22), Дженкинс (19 + 9 передач), Харрис (12 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (11) – старт; Грин (8), Рид (8), Сассер (7), Ланир (6), Клинтман (2), Холланд (2 + 7 подборов), Смит (2), Джонс (0).

Нью-Орлеан: Уильямсон (21), Бей (17), Мюррэй (12 + 7 подборов + 5 потерь), Джонс (11), Джордан (4) – старт; Фирс (13 + 6 передач), Куин (11 + 11 подборов), Хоукинс (9), Маткович (8), Мисси (2), Пиви (0).

Орландо – Сакраменто 121:117 (39:30, 26:29, 28:31, 28:27)

Орландо: Банкеро (30 + 9 подборов + 7 передач), Бэйн (23 + 6 передач), да Силва (18), Картер (10 + 11 подборов), Саггс (8) – старт; Кэйн (11), Картер (7), Битадзе (6), Ричардсон (5), Ховард (3), М. Вагнер (0).

Сакраменто: Дерозан (33 + 11 передач), Картер (14 + 5 потерь), Ачиува (14 + 9 подборов), Монк (13), Рейно (10 + 7 подборов) – старт; Плауден (23), Макдермотт (6), Джеффрис (2), Кардуэлл (2), Хэйс (0).

Шарлотт – Нью-Йорк 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27)

Шарлотт: Книппел (26 + 11 подборов + 8 передач), Болл (22 + 6 передач), Миллер (21 + 8 подборов), Бриджес (17), Диабате (2) – старт; Уайт (17), Г. Уильямс (5), Колкбреннер (4), Грин (0), Джеймс (0).

Нью-Йорк: Брансон (26 + 13 передач), Ануноби (17), Харт (16 + 7 подборов + 5 перехватов), Бриджес (14), Таунс (13) – старт; Кларксон (8), Диавара (5), Робинсон (4), Колек (0), Альварадо (0).

Статьи по теме

Ламело Болл обогнал Карри приблизился к рекорду Кембы Уокера Ламело Болл обогнал Карри приблизился к рекорду Кембы Уокера
Болл повторил достижение Леброна и Дончича Болл повторил достижение Леброна и Дончича
НБА: Бостон разгромно уступил Шарлотт, Филадельфия победила Юту без Михайлюка НБА: Бостон разгромно уступил Шарлотт, Филадельфия победила Юту без Михайлюка
НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

