Флик согласовал контракт с Барселоной

Главный тренер Барселоны Ханси Флик согласовал новый контракт, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что текущее соглашение немца заканчивается уже этим летом.

Флик и Барселона полностью согласовали новый контракт, однако подписан он будет лишь после того, как клуб оформить чемпионство.

После этого тренер подпишет контракт на еще один год, однако теперь в него будет включена опция автопродления еще на один сезон. Но лишь при условии, что обе стороны будут согласны продолжить сотрудничество.

Барселона хотела, чтобы Флик остался в клубе до 2029 года, однако специалист предпочитает не связывать себя долгосрочными обязательствами.

