"Нам просто не повезло": Тренер Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик высказался о неудачи в противостоянии с Атлетико.

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о вылете команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Накануне каталонцы одержали победу 2:1 над мадридским Атлетико, однако из-за поражения 0:2 в первом поединке завершили выступление в турнире.

"Мы разочарованы. Мы создали много моментов. У нас была возможность сделать счет 3:0, а в итоге мы пропустили. Мы разочарованы.

Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.

Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение, команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата", - приводит слова Флика Marca.

