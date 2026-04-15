iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Нам просто не повезло": Тренер Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик высказался о неудачи в противостоянии с Атлетико.
Сегодня, 10:24       Автор: Игорь Мищук
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о вылете команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Накануне каталонцы одержали победу 2:1 над мадридским Атлетико, однако из-за поражения 0:2 в первом поединке завершили выступление в турнире.

Читай также: Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов

"Мы разочарованы. Мы создали много моментов. У нас была возможность сделать счет 3:0, а в итоге мы пропустили. Мы разочарованы.

Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.

Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение, команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата", - приводит слова Флика Marca.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Ханс-Дитер Флик

Статьи по теме

"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико "Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико
Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов
Чухаджян в мае проведет претендентский бой Чухаджян в мае проведет претендентский бой
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Популярное на сайте

Футбол сегодня: Бавария - Реал и Арсенал - Спортинг в 1/4 финала Лиги чемпионов, доигровка матча УПЛ
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: ПСЖ и Атлетико прошли в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Бокс12:08
Чухаджян в мае проведет претендентский бой
Лига Чемпионов11:31
"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико
Украина11:10
УПЛ: Металлист 1925 и Верес встретятся в доигровке матча 15-го тура
Бокс10:53
"Будет большое шоу": Усик рассказал, зачем ему бой с Верховеном
Лига Чемпионов10:24
Лига Чемпионов10:10
Лига чемпионов: превью 1/4 финала – Реал будет отыгрываться в Мюнхене
Украина10:00
Кубок Украины: утверждены даты и время начала полуфинальных матчей
Украина09:55
УАФ назвала место проведения финала Кубка Украины
НБА09:25
НБА: Шарлотт победил Майами в плей-ин, Портленд вышел в плей-офф, одолев Финикс
НХЛ08:42
НХЛ: Колорадо одолел Калгари, Бостон обыграл Нью-Джерси, победы Каролины и Миннесоты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK