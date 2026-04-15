Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов

Команда Симеоне удержала победный счет.
Сегодня, 00:04       Автор: Андрей Безуглый
Атлетико - Барселона / Getty Images

Во вторник, 14 апреля, Атлетико принимал дома Барселону в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Каталонцы сразу же бросились отыгрываться после первого поединка, и уже на 4 минуте Ямаль забил гол. А через 20 минут Торрес полностью вернул Барселону в игру.

Через пару минут произошел очень неприятный инцидент. Фермин врезался лицом в бутсу Муссо и разбил лицо. Оказание помощи игроку заняло некоторое время. Но пауза пошла на пользу Атлетико, который забил гол и снова вышел вперед.

Со стартом второго тайма каталонцы снова забили, но гол Торреса был отменен из-за офсайда. Остальное время команды боролись между собой, и боролись очень грубо. В итоге Гарсия получил прямую красную за свой фол, практически лишив свою команду шансов.

Тем не менее борьба не утихала вплоть до финального свистка, обе команды имели свои шансы забить, но в итоге в полуфинал отправился Атлетико.

Атлетико - Барселона 1:2
Голы: Лукман, 31 - Ямаль, 4, Торрес, 24

