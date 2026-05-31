Зинченко поддержал подавленного Габриэла

Экс-арсеналец успокоил Магальяеса.
Сегодня, 09:18       Автор: Валентина Чорноштан
Габриэл Магальяес / Getty Images

Арсенал уступил в финале Лиги чемпионов ПСЖ в послематчевых пенальти, центральный защитник лондонцев Габриэл Магальяйнс нанёс последний, пятый удар выше ворот.

Бывший игрок Арсенала Александр Зинченко поддержал 28-летнего бразильца на своей странице в Instargam.

"Один из лучших игроков команды уже длительное время! У тебя и ребят будет много возможностей поднять его (кубок Лиги чемпионов) в ближайшем будущем!", – написал украинец в сторис в Instargam.

К слову, несмотря на поражение, Арсенал установил финансовый рекорд среди клубов АПЛ.

