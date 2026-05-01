Барселона готова расстаться с Рафиньей при одном условии

Внутри Барселоны разработали план трансферов на это лето, среди приоритетов усиление центра защиты и позиции нападающего.

Однако, как передает Diario Sport, боссы каталонцев понимают, что для покупки новых игроков нужно с кем-то попрощаться ради разгрузки состава.

Ранее стало известно, что Барселона уже выставила на продажу трёх игроков. Ими стали защитники клуба, а теперь к ним присоединился и Рафинья. Бразильский вингер, хоть и является ключевым игроком состава, может покинуть команду.

Но это возможно только при его согласии. Если же нет, речь может пойти о трансфере испанского хавбека Фермина Лопеса, который прибавил в игре в этом сезоне и тем самым увеличил свою рыночную стоимость.

