"Мы проявили своё качество": Арда Туран - о поражении в полуфинале ЛК

Высказался о матче и ключевых моментах в игре с Кристал Пэлас.
Сегодня, 07:21       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Накануне прошёл матч Шахтера против Кристал Пэлас в рамках Лиги конференций. Украинская команда не смогла дать бой английской, и игра завершилась со счётом 3:1.

Тренер донецкой команды Арда Туран подытожил первый полуфинальный матч.

Мы создали много моментов в атаке, но Кристал Пэлас сыграл против нас так, как обычно играет в матчах против Манчестер Сити, Арсенала и других соперников из верхней части таблицы АПЛ.

"Я сразу же подчеркнул своим игрокам на предматчевой установке, чтобы они не чувствовали себя комфортно, когда будут часто находиться с мячом. Поскольку Кристал Пэлас наиболее комфортно чувствует себя в таких ситуациях, выжидая ошибки соперника", — сказал турецкий наставник.

Для нас самым важным в этом матче была реализация моментов один на один и атаки за спину соперника. К сожалению, сегодня наш оппонент оказался лучше в этих компонентах, но во всех остальных аспектах мы проявили своё качество. Считаю, что провели матч на высоком уровне.

Добавим, что ответная полуфинальная игра пройдёт 7 мая в Лондоне.

