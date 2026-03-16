Челси потерял своего капитана перед ответным матчем с ПСЖ

Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ не сможет рассчитывать на своего капитана Риса Джеймса.

Как сообщает Sky Sports, 26-летнему защитнику после недавнего поединка 30-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла (0:1) диагностировали повреждение подколенного сухожилия, которое стало для него уже десятым с декабря 2020 года.

Читай также: Ньюкасл за счет быстрого гола одолел Челси

Сколько времени игроку потребуется на восстановление, пока остается неизвестным, однако он точно пропустит ближайший матч с ПСЖ.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси - ПСЖ состоится во вторник, 17 марта. В первом поединки парижане разгромили соперника со счетом 5:2.

В нынешнем сезоне Джеймс провел за лондонскую команду 36 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и семью ассистами.

Отметим, что на днях Джеймс подписал новый контракт с Челси.

