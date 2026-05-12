Умер тренер братьев Кличко

Ушёл из жизни легендарный Михаил Мацих.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мацих / Getty Images
Украинский тренер Михаил Яковлевич Мацих 11 мая умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национальной лиги бокса Украины.

Специалист начал тренерскую деятельность всего в 19 лет. За свою карьеру он получил множество званий, в частности, заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, двукратный чемпион УССР.

Также он был призёром чемпионата СССР в составе спортивного общества "Энергия". Помимо этого, Мацих запомнился в мире бокса как тренер таких спортсменов, как братья Кличко, Виталий Качановский, Александр Антикуз, Марина Козерод, Алина Шатерникова и многие другие.

Добавим, что с 1977 года Михаил Мацих занимал должность старшего тренера 14-го спортивного клуба армии в Киеве.

