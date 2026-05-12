Перес анонсировал внеочередные выборы в Реале

Функционер только был преизбран в 2025 году.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Флорентино Перес / Getty Images
Президент Реала Флорентино Перес анонсировал внеочередные президентские выборы.

Напомним, что днем стало известно, что клуб провел встречу совета директоров, после которой анонсировал пресс-конференцию..

Однако в итоге Перес заявил, что не намерен идти в отставку, а вместо этого клуб проведет внеочередные выборы.

Напомним, что функционер был переизбран в 2025 году и его полномочия действуют до 2029 года.

О будущем команды, трансферных планах или назначении нового тренера на пресс-конференции не сообщали.

Ранее также талантливый специалист признал, что не прочь возглавить Реал.

