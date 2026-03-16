Джошуа может провести реванш с Уайтом

Перед встречей с Фьюри Эй Джею планируют промежуточный поединок.

Стал известен потенциальный соперник бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа для возвращения в ринг после трагической аварии.

Как сообщает Boxing King Media, британский боксер может провести реванш с соотечественником Диллианом Уайтом, хотя на данный момент пока ничего не подтверждено.

Их реванш должен был состояться в августе 2023 года, однако сорвался после того, как Уайт провалил тест на допинг.

Ранее Джошуа и Уайт уже дважды встречались. В 2008 году Диллиан одолел соперника на любительском уровне, а в 2015 году Энтони одержал победу нокаутом на профессиональном ринге.

Напомним, ранее боксерский обозреватель Гарет Дэвис сообщил, что Энтони Джошуа договорился о бое с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!