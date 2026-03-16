Фьюри и Джошуа договорились о бое

Авторитетный обозреватель бокса заверил, что поединок уже согласован.

Обозреватель бокса Гарет Дэвис заявил, что бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о поединке.

По словам журналиста, британские боксеры уже подписали контракты на очный поединок.

"Бой Фьюри - Джошуа подписан. Просто пока он подписан за кулисами. Это достоверная информация. Они подписали контракты с большими спонсорами. Этот поединок будет на Netflix.

Все согласовано. Они двигаются к этому, они оба хотят этот бой. Условия согласованы, бой состоится", - сказал Дэвис в эфире talkSPORT Boxing.

Напомним, что бой Фьюри и Джошуа пытались организовать в прошлом году, однако в декабре Эй Джей попал в аварию, в которой погибли два его тренера, после чего он взял паузу в карьере.

Фьюри свой ближайший поединок проведет 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне, встретившись в ринге с Арсланбеком Махмудовым.

