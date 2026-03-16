Усик может потерять титул в случае отказа от боя с Кабайелом

Промоутер считает, что украинец должен принять поединок с обязательным претендентом.

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущих боях обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Функционер отметил, что соперником украинца должен стать временный чемпион WBC Агит Кабайел, а в случае отказа ему придется освободить пояс.

"Следующий бой Усика будет санкционирован, это будет бой против Кабайела. Если он не захочет драться с Агитом, то ему придется сделать вакантным пояс, и он сможет подраться с победителем поединка Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа.

Но Кабайел заслуживает бой за титул чемпиона мира. Независимо от того, будет ли его соперником Усик или нет, Агит будет претендентом на титул чемпиона мира", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что свой ближайший поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!