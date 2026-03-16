Брентфорд - Вулверхэмптон 2:2: обзор матча и результат игры 16.03.2026

"Пчелы" завершили результативной ничьей поединок с Вулверхэмптоном.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Брентфорд и Вулверхэмптон сыграли вничью / Getty Images

В понедельник, 16 марта, Брентфорд принимал на своем поле Вулверхэмптон в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонская команда, имея преимущество в два мяча, растеряла его и завершила матч с аутсайдером чемпионата вничью 2:2.

Читай также: Тоттенхэм вырвал ничью у Ливерпуля

Брентфорд повел в поединке на 22-й минуте усилиями Майкла Кайоде, который головой замкнул подачу в штрафную с левого фланга. А на 37-й минуте Игор Тьяго удвоил преимущество "пчел" отправив мяч с близкого расстояния в пустые ворота после передачи от Данго Уаттара.

Тем не менее перед перерывом Вулверхэмптон один мяч отыграл благодаря Адаму Армстронгу, который ударом с линии штрафной завершил контратаку своей команды. Вырвал ничью для "волков" на 78-й минуте Толу Арокодаре, выскочив из-под защитника после навеса и головой отправив мяч в сетку.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк начинал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 68-й минуте.

Брентфорд с 45 очками занимает на данный момент седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптон идет последним, имея в своем активе 17 баллов.

Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон 30-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Вулверхэмптон 2:2

Голы: Кайоде, 22, Тьяго, 37 - Армстронг, 44, Арокодаре, 78

Ожидаемые голы (xG): 2.56 - 1.28
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 1 - 5
Фолы: 12 - 10

Брентфорд: Келлегер - Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер - Хендерсон, Йенсен - Уаттара (Нельсон, 85), Дамсгор (Айер, 72), Шаде (Ярмолюк, 68) - Тьяго.

Вулверхэмптон: Са - Москера, Буэно, Крейчи - Чачуа, Бельгард (Арокодаре, 74), Андре, Ж. Гомес, Буэно - Армстронг (Гомеш, 87), Мане (Э. Гомес, 46).

Предупреждения: Коллинз, Айер - Армстронг, Крейчи, Э. Гомес, Са.

Статьи по теме

Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд
Вулверхэмптон неожиданно разбил Ливерпуль Вулверхэмптон неожиданно разбил Ливерпуль
Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов
Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм

Видео

Сборная США представила форму на домашний ЧМ-2026
Сборная США представила форму на домашний ЧМ-2026

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет против Вулверхэмптона, матчи Леванте и Фиорентины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Брентфорд с Ярмолюком не удержал победу над аутсайдером АПЛ
ЧМ-202623:24
Анчелотти назвал условие для вызова Неймара в сборную на ЧМ-2026
Европа22:40
Челси определился с будущим Мудрика после завершения его отстранения
Бокс22:08
"Я не обижаюсь": Итаума отреагировал на нежелание Усика с ним драться
Европа21:35
Дженоа готовит новый контракт для главного тренера
Бокс20:55
Джошуа может провести реванш с Уайтом
Европа20:27
Челси потерял своего капитана перед ответным матчем с ПСЖ
Бокс19:42
Усик может потерять титул в случае отказа от боя с Кабайелом
Украина19:15
УХЛ: Сокол разгромил Шторм и выиграл полуфинальную серию
ЧМ-202618:58
Сборная США представила форму на домашний ЧМ-2026
