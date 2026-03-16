Брентфорд - Вулверхэмптон 2:2: обзор матча и результат игры 16.03.2026

В понедельник, 16 марта, Брентфорд принимал на своем поле Вулверхэмптон в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонская команда, имея преимущество в два мяча, растеряла его и завершила матч с аутсайдером чемпионата вничью 2:2.

Брентфорд повел в поединке на 22-й минуте усилиями Майкла Кайоде, который головой замкнул подачу в штрафную с левого фланга. А на 37-й минуте Игор Тьяго удвоил преимущество "пчел" отправив мяч с близкого расстояния в пустые ворота после передачи от Данго Уаттара.

Тем не менее перед перерывом Вулверхэмптон один мяч отыграл благодаря Адаму Армстронгу, который ударом с линии штрафной завершил контратаку своей команды. Вырвал ничью для "волков" на 78-й минуте Толу Арокодаре, выскочив из-под защитника после навеса и головой отправив мяч в сетку.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк начинал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 68-й минуте.

Брентфорд с 45 очками занимает на данный момент седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптон идет последним, имея в своем активе 17 баллов.

Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон 30-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Вулверхэмптон 2:2

Голы: Кайоде, 22, Тьяго, 37 - Армстронг, 44, Арокодаре, 78

Ожидаемые голы (xG): 2.56 - 1.28

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 1 - 5

Фолы: 12 - 10

Брентфорд: Келлегер - Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер - Хендерсон, Йенсен - Уаттара (Нельсон, 85), Дамсгор (Айер, 72), Шаде (Ярмолюк, 68) - Тьяго.

Вулверхэмптон: Са - Москера, Буэно, Крейчи - Чачуа, Бельгард (Арокодаре, 74), Андре, Ж. Гомес, Буэно - Армстронг (Гомеш, 87), Мане (Э. Гомес, 46).

Предупреждения: Коллинз, Айер - Армстронг, Крейчи, Э. Гомес, Са.

