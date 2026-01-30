iSport.ua
Русский Українська

Валерия Дмитренко финишировала в топ-15 спринта на чемпионате Европы-2026

Весь подиум остался за французскими биатлонистками.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Валерия Дмитренко / Getty Images
Валерия Дмитренко / Getty Images

В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину на дистанции представляли шесть биатлонисток, лучший результат среди которых продемонстрировала Валерия Дмитренко. Украинка безошибочно отработала на огневых рубежах и финишировала на итоговой 15-й позиции.

Читай также: Насыко в ТОП-5 спринта на чемпионате Европы

Также в предстоящую гонку преследования среди украинских биатлонисток отобрались Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Ксения Приходько. В то же время Виктория Хвостенко и Надежда Белкина заверши гонку за пределами топ-60.

Победу в спринте одержала француженка Жилонн Гигонна, а весь подиум, как и четвертое место, заняли ее соотечественницы.

Чемпионат Европы-2026
Спринт, женщины

  1. Жилонн Гигонна (Франция, 0+0) 21:50.1
  2. Селья Энафф (Франция, 0+0) +14.1
  3. Софи Шово (Франция, 0+1) +16.0
  4. Амандин Менжен (Франция, 0+0) +32.9
  5. Мартина Трабукки (Италия, 0+0) +37.2
  6. Юлия Кинк (Германия, 0+1) +1:00.4

15. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0) +1:19.5
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:06.8
27. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +2:13.1
53. Ксения Приходько (Украина, 0+1) +3:13.6
79. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0) +4:22.5
81. Надежда Белкина (Украина, 0+2) +4:27.7

В субботу, 31 января, чемпионат Европы в Шушене продолжится мужской и женской гонками преследования.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок чемпионата Европы-2026 по биатлону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Европы по биатлону

Статьи по теме

Чемпионат Европы по биатлону-2026: Денис Насыко - в цветочной церемонии спринта, Валерия Дмитренко - в топ-15 Чемпионат Европы по биатлону-2026: Денис Насыко - в цветочной церемонии спринта, Валерия Дмитренко - в топ-15
Анастасия Меркушина выиграла "золото" чемпионата Европы Анастасия Меркушина выиграла "золото" чемпионата Европы
Украина назвала состав женской сборной на чемпионат Европы-2026 по биатлону Украина назвала состав женской сборной на чемпионат Европы-2026 по биатлону
Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Лацио и товарищеские матчи УПЛ
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона
Европа20:18
Украинский форвард Байера продолжит карьеру в Нидерландах
Украина19:55
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от чемпиона Литвы в спарринге
Европа19:52
Бывшая команда Зинченко готова подписать форварда Интера
Европа19:38
Немецкий клуб попрощался с украинским нападающим
Европа19:20
Арсенал готов обменять двух своих звезд на Хулиана Альвареса
Европа18:58
Барселона официально согласовала продление контракта с молодым талантом
Европа18:55
Рауль Асенсио заинтересовал команду из Серии А
Биатлон18:15
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Денис Насыко - в цветочной церемонии спринта, Валерия Дмитренко - в топ-15
Бокс18:11
Британский тренер оценил шансы Тайсона Фьюри на новое чемпионство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK