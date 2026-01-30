Валерия Дмитренко финишировала в топ-15 спринта на чемпионате Европы-2026
В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка.
Украину на дистанции представляли шесть биатлонисток, лучший результат среди которых продемонстрировала Валерия Дмитренко. Украинка безошибочно отработала на огневых рубежах и финишировала на итоговой 15-й позиции.
Также в предстоящую гонку преследования среди украинских биатлонисток отобрались Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Ксения Приходько. В то же время Виктория Хвостенко и Надежда Белкина заверши гонку за пределами топ-60.
Победу в спринте одержала француженка Жилонн Гигонна, а весь подиум, как и четвертое место, заняли ее соотечественницы.
Чемпионат Европы-2026
Спринт, женщины
- Жилонн Гигонна (Франция, 0+0) 21:50.1
- Селья Энафф (Франция, 0+0) +14.1
- Софи Шово (Франция, 0+1) +16.0
- Амандин Менжен (Франция, 0+0) +32.9
- Мартина Трабукки (Италия, 0+0) +37.2
- Юлия Кинк (Германия, 0+1) +1:00.4
…
15. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0) +1:19.5
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:06.8
27. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +2:13.1
53. Ксения Приходько (Украина, 0+1) +3:13.6
79. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0) +4:22.5
81. Надежда Белкина (Украина, 0+2) +4:27.7
В субботу, 31 января, чемпионат Европы в Шушене продолжится мужской и женской гонками преследования.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок чемпионата Европы-2026 по биатлону.
