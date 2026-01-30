Валерия Дмитренко финишировала в топ-15 спринта на чемпионате Европы-2026

Весь подиум остался за французскими биатлонистками.

В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы-2026 по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину на дистанции представляли шесть биатлонисток, лучший результат среди которых продемонстрировала Валерия Дмитренко. Украинка безошибочно отработала на огневых рубежах и финишировала на итоговой 15-й позиции.

Также в предстоящую гонку преследования среди украинских биатлонисток отобрались Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Ксения Приходько. В то же время Виктория Хвостенко и Надежда Белкина заверши гонку за пределами топ-60.

Победу в спринте одержала француженка Жилонн Гигонна, а весь подиум, как и четвертое место, заняли ее соотечественницы.

Чемпионат Европы-2026

Спринт, женщины

Жилонн Гигонна (Франция, 0+0) 21:50.1 Селья Энафф (Франция, 0+0) +14.1 Софи Шово (Франция, 0+1) +16.0 Амандин Менжен (Франция, 0+0) +32.9 Мартина Трабукки (Италия, 0+0) +37.2 Юлия Кинк (Германия, 0+1) +1:00.4

…

15. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0) +1:19.5

26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:06.8

27. Лилия Стеблина (Украина, 0+1) +2:13.1

53. Ксения Приходько (Украина, 0+1) +3:13.6

79. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0) +4:22.5

81. Надежда Белкина (Украина, 0+2) +4:27.7

В субботу, 31 января, чемпионат Европы в Шушене продолжится мужской и женской гонками преследования.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок чемпионата Европы-2026 по биатлону.

