Легенда Формулы-1 примет участие в Лондонском марафоне

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель примет участие в благотворительной акции.

Как сообщил журналист Том Кларксон, он вместе с семьей и бывшим пилотом Формулы-1 примут участие в Лондонском марафоне.

Они будут собирать деньги сразу для двух благотворительных фондов - The Brain & Spine Foundation и The Grand Prix Trust.

Первый собирает средства для людей с неврологическими заболеваниями, а второй - для сотрудников Формулы-1.

Лондонский марафон состоится 26 апреля.



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!