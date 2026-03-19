Легенда Формулы-1 примет участие в Лондонском марафоне

Себастьян Феттель примет участие в благотворительной акции.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель примет участие в благотворительной акции.

Как сообщил журналист Том Кларксон, он вместе с семьей и бывшим пилотом Формулы-1 примут участие в Лондонском марафоне.

Они будут собирать деньги сразу для двух благотворительных фондов - The Brain & Spine Foundation и The Grand Prix Trust.

Первый собирает средства для людей с неврологическими заболеваниями, а второй - для сотрудников Формулы-1.

Лондонский марафон состоится 26 апреля.

