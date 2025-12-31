iSport.ua
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем

Менеджер расположил звезд на разных уровнях.
Сегодня, 14:44       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель / Getty Images
Бывший руководитель конюшни Хаас Гюнтер Штайнер сравнил четырехкратных чемпионов мира Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена. Симпатии звезды Drive to Survive на стороне нидерландца, сообщает The Red Flags.

"Феттель всегда был в доминирующей машине, а Макс доказал, что способен побеждать и без этого. Убежден, что Ред Булл в этом году не был лучшим болидом. И в прошлом году тоже, а Макс выиграл тогда и финишировал вторым в этом году.

Как бы я ни уважал Феттеля, но не сказал бы, что Феттель пришел в Феррари и свернул горы. Да, он выигрывал гонки, но это не история успеха Михаэля (Шумахера – ред.). Считаю, что Макс просто в другой лиге", – объяснил Штайнер.

Феттель и Ферстаппен завоевали по четыре титула в составе Ред Булл. Немецкий пилот еще трижды финишировал в чемпионате вторым. В частности, дважды он стал вице-чемпионом за рулем Феррари.

К слову, ранее Ферстаппен признан пилотом года по версии соперников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Себастьян Феттель Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер

