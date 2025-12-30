iSport.ua
Пилоты также назвали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона

Однако некоторые различия с руководством все же есть.
Сегодня, 12:58       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилоты Формулы-1 проголосовали за лучшего гонщика прошедшего сезона.

Накануне стали известны результаты голосования среди руководителей команд. Пилоты не слишком сильно рразошлись с ними во мнении.

Стои отметить, что в голосовании не принимали участия Льюис Хэмилтон, Юки Цунода, Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл.

В итоге, лучшим пилотом сезона-2025 сталл снова Макс Ферстаппен. И в целом, разница с голосованием руководителей вышла не очень большой.

Пилоты поставили Джорджа Расселла выше Оскара Пиастри, немного опустили вниз по строчкам Фернандо Алонсо, а также вкллючили в топ Алекса Албона вместо Нико Хюлькенберга.

Топ-10 лучших гонщиков Формулы-1 2025 года по версии пилотов

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Ландо Норрис (Макларен)
  3. Джордж Расселл (Мерседес)
  4. Оскар Пиастри (Макларе)
  5. Шарль Леклер (Феррари)
  6. Карлос Сайнс (Уильямс)
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  8. Алекс Албон (Уильямс)
  9. Оливер Бермэн (Хаас)
  10. Изак Аджар (Рейсинг Буллз)

Ранее также сообщалось, что гоночный инженер Ферстаппена имеет пару вариантов продолжения карьеры.

