Пилоты также назвали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона
Пилоты Формулы-1 проголосовали за лучшего гонщика прошедшего сезона.
Накануне стали известны результаты голосования среди руководителей команд. Пилоты не слишком сильно рразошлись с ними во мнении.
Стои отметить, что в голосовании не принимали участия Льюис Хэмилтон, Юки Цунода, Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл.
В итоге, лучшим пилотом сезона-2025 сталл снова Макс Ферстаппен. И в целом, разница с голосованием руководителей вышла не очень большой.
Пилоты поставили Джорджа Расселла выше Оскара Пиастри, немного опустили вниз по строчкам Фернандо Алонсо, а также вкллючили в топ Алекса Албона вместо Нико Хюлькенберга.
Топ-10 лучших гонщиков Формулы-1 2025 года по версии пилотов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Оскар Пиастри (Макларе)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Оливер Бермэн (Хаас)
- Изак Аджар (Рейсинг Буллз)
Ранее также сообщалось, что гоночный инженер Ферстаппена имеет пару вариантов продолжения карьеры.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!