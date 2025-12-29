Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года
Льюис Хэмилтон впервые за 17 лет не попал в топ.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком сезона-2025.
Напомним, что Формула-1 ежегодно проводит голосование среди руководителей команд, которые выбирают десять лучших пилотов сезона.
Каждый функционер предоставляет свой топ-10, а затем Формула-1 сводит это все в общую таблицу, гди пилоты получают баллы в зависимости от занятых мест в топах.
И в итоговом топе есть два интересных момента. Во-первых, Ферстаппен становится лучшим пилотом в пятый раз подряд, а во-вторых, впервые с 2008 года Льюис Хэмилтон не попал в топ-10.
Топ-10 лучших гонщиков Формулы-1 по версии руководителей команд
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Оливер Бермэн (Хаас)
- Изак Аджар (Рейсинг Буллз)
- Нико Хюлькенберг (Заубер)
