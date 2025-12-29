Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года

Льюис Хэмилтон впервые за 17 лет не попал в топ.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком сезона-2025.

Напомним, что Формула-1 ежегодно проводит голосование среди руководителей команд, которые выбирают десять лучших пилотов сезона.

Каждый функционер предоставляет свой топ-10, а затем Формула-1 сводит это все в общую таблицу, гди пилоты получают баллы в зависимости от занятых мест в топах.

И в итоговом топе есть два интересных момента. Во-первых, Ферстаппен становится лучшим пилотом в пятый раз подряд, а во-вторых, впервые с 2008 года Льюис Хэмилтон не попал в топ-10.

Топ-10 лучших гонщиков Формулы-1 по версии руководителей команд

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норрис (Макларен) Оскар Пиастри (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Карлос Сайнс (Уильямс) Шарль Леклер (Феррари) Оливер Бермэн (Хаас) Изак Аджар (Рейсинг Буллз) Нико Хюлькенберг (Заубер)

Ранее также сообщалось, что Ферстаппен опредилился с заменой гоночного инженера.

