Ферстаппен подстраховался на случай потери гоночного инженера

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен готов к прощанию с Джанпьеро Ламбьязе. Четырехкратный чемпион мира нашел кандидата на роль гоночного инженера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В случае ухода британо-итальянского специалиста с нидерландцем будет работать Саймон Ренни. Он уже подменял Ламбьязе на двух этапах сезона-2025. Британский инженер начинал в Формуле-1 с роли аналитика данных в Рено времен Фернандо Алонсо.

К конюшне Ред Булл Ренни присоединился перед сезоном-2013. Он чередовал работу на базе с позицией гоночного инженера ряда пилотов (Уэббер, Риккардо, Албон). Тем временем на Ламбьязе претендуют Астон Мартин и Уильямс.

Кстати, ранее Ферстаппен назвал поворотный момент карьеры в Формуле-1.

