Ферстаппен подстраховался на случай потери гоночного инженера

Нидерландец нашел потенциальную замену.
Сегодня, 00:54       Автор: Антон Федорцив
Саймон Ренни / Red Bull Content Pool
Саймон Ренни / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен готов к прощанию с Джанпьеро Ламбьязе. Четырехкратный чемпион мира нашел кандидата на роль гоночного инженера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В случае ухода британо-итальянского специалиста с нидерландцем будет работать Саймон Ренни. Он уже подменял Ламбьязе на двух этапах сезона-2025. Британский инженер начинал в Формуле-1 с роли аналитика данных в Рено времен Фернандо Алонсо.

К конюшне Ред Булл Ренни присоединился перед сезоном-2013. Он чередовал работу на базе с позицией гоночного инженера ряда пилотов (Уэббер, Риккардо, Албон). Тем временем на Ламбьязе претендуют Астон Мартин и Уильямс.

Кстати, ранее Ферстаппен назвал поворотный момент карьеры в Формуле-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Джанпьеро Ламбьязе Саймон Ренни

