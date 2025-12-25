iSport.ua
Ферстаппен назвал поворотный момент карьеры

Нидерландец выделил конкретный этап.
Сегодня, 21:24       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поразмышлял о переломном эпизоде карьеры в Королеве автоспорта. Пилот Ред Булл вспомнил Гран-при Канады семилетней давности, сообщает GPblog.

"Начало 2018 года. В первых семи гонках, мне кажется, я просто совершал ошибки. В таких случаях попадаешь в негативную спираль. Пытаешься еще сильнее давить, но ничего не получается.

Я был очень разочарован, а потом в Монреале произошел перелом. Стоит отметить, что именно с того дня, считаю, все действительно пришло в норму", – рассказал Ферстаппен.

На упомянутом этапе нидерландский пилот финишировал третьим. Победителем того гран-при стал Себастьян Феттель за рулем Феррари. Ферстаппен также проехал самый быстрый круг.

К слову, ранее Ред Булл узнал приговор ФИА по скандалу с двигателями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Канады Макс Ферстаппен

