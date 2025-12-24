iSport.ua
ФИА приняла окончательное решение в скандале с новыми двигателями

Федерация разрешила использование силовых установок.
Сегодня, 21:02
ФИА определилась с решением по ситуации с вероятным нарушением регламента Мерседес и Ред Булл.

Напомним, что командам удалось превысить лимит сжатия в новых двигателях за счет термического расширения материалов.

Так как силовые установки проходят определенные регламентом замеры при комнатной температуре, ФИА решила позволить командам использовать это преимущество.

Очевидно, что такое решение вызвало огромное неудовольствие Феррари, Ауди и Хонды. Предполагается, что эти мотористы смогут внедрить новую технологию лишь с сезона-2027.

При решении использовалась аналогия с гибкими антикрыльями, которые проходили все тесты ФИА, но в гонках работали несколько иначе.

Ранее также в пользу Мерседес и Ред Булл высказался бывший гоночный инженер.

