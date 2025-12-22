iSport.ua
Бывший технический директор Формулы-1 - о моторном скандале: Это просто использование правил по максимуму

Гэри Андерсон не считает это нарушением.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Экспер сайта The Race, а также бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон прокомментировал ситуацию с новыми двигателями.

Напомним, ранее выяснилось, что Ред Булл и Мерседес сумели найти серую зону в новом техническом регламенте и обойти лимит на степень сжатия.

Однако по словам Андерсона, это стоит рассматривать не как нарушение регламента, а как использование его по максимуму.

Инженеры одних команд нашли опцию, как улучшить свои двигатели, а инженеры других - нет, и теперь просто разводят панику.

"Регламент определяет материалы, которые можно использовать для большинства внутренних компонентов силовой установки – поршней, шатунов, коленвалов – и даже размер любых вставок в головках цилиндров. Преодолеть более чем десятипроцентное сокращение степени сжатия – непростая задача, а подобрать материалы с высоким уровнем термического расширения тяжело, даже если они разрешены", - рассказал Андерсон.

Такие вещи могут применять все, как считают нужным. В моем представлении это не нарушение. Это просто использование правил по максимуму, учитывая то, что все материалы ведут себя по-разному в зависимости от температуры.

Но, разумеется, если вы не увидели такую возможность, а так всегда бывает в Ф-1, значит, пора разводить панику и пытаться остановить тех, кто увидел

Ранее также сообщалось, что ФИА надеется достичь компромисса в этом скандале.

Ранее также сообщалось, что ФИА надеется достичь компромисса в этом скандале.


