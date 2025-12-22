Четыре команды рискуют остаться без двигателей в сезоне-2026

Сразу четыре команды Формулы-1 могут остаться без двигателей в новом сезоне, сообщает FormulaPassion.

Напомним, что ранее стало известно, что две команды - Ред Булл и Мерседес нашли лазейку в правилах нового регламента.

Команды нашли способ собрать новые силовые установки с более высокой степенью сжатия, чем разрешено. Однако есть некоторая разница.

Дело в том, что Мерседес уже давно работает в этом направлении, а "быки" лишь недавно узнали о такой возможности о инженера, который покинул немецкую команду. А потому Ред Булл еще может сделать замены в конструкции и вписаться в правила.

Мерседес же такой возможности лишен, а остальные команды требуют от ФИА немедленного решения.

Таким образом перед федерацией стоит непростой выбор: либо допустит Мерседес до гонок, вызвав неудовольствие дургих команд и множество потенциальных проблем, либо же запретить использование нового двигателя. Но в таком случае кроме Мерседес без установки останутся Альпин, Макларен и Уильямс.

На текущий момент ФИА склоняется к компромиссу в виде разрешения силовой установки на сезон-2026, но к следующему сезону она должна буде приведена в соответствие правилам. Однако это также не удовлетворит остальные команды.

