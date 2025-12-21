Директор Ред Булл прокомментировал будущее Ферстаппена
Директор Ред Буль Оливер Минцлафф прокомментировал будущее Макса Ферстаппена.
Напомним, что по ходу прошлого сезона неоднократно появлялись слухи, что пилот может сменить команду.
Однако Минцлафф уверен, что Ферстаппен останется в Ред Булл, так как он видит старания команды обеспечить ему чемпионский титул.
Я думаю, что Макса впечатляют то, как изменились результаты и атмосфера по ходу прошедшего сезона.
Да, разумеется, Макс хочет побеждать, иметь в своем распоряжении максимально быструю машину. Но то же касается и Ред Булл. И пока Макс будет чувствовать, что команда упорно трудится и делает все возможное для достижения данных целей, я думаю, он будет оставаться предан Ред Булл.
Также Макс видит, сколько ресурсов мы вложили в создание собственного двигателя. Не стоит забывать, что Ред Булл, вообще-то, – это бренд по производству энергетических напитков. Так что создание собственного двигателя – это для нас уникальный шаг. Лично у меня нет сомнений, что свою карьеру в Ф-1 Макс Ферстаппен закончит в составе Ред Булл
Ранее также Серхио Перес прокомментировал свое возвращение в Формулу-1.
