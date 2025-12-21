Перес: Мне действительно нужен был перерыв

Пилот Кадиллак Серхио Перес признался, что перерыв в гонках пошел ему на пользу.

Напомним, что после ухода из Ред Булл мексиканец пропустил сезон-2025. Однако, как считает сам Чеко, это было ему необходимо.

Формула-1 занимает все свободное время и мысли, а потому наконец получить возможность отвлечься очень сильно помогло ему.

В тот момент я этого не осознавал, но мне действительно был нужен перерыв. Когда ты выступаешь в Формуле-1, то всегда думаешь только о следующем сезоне, следующей гонке, следующем контракте. Действуешь как будто бы на автомате. Когда же тебя вынуждают уйти, как было в моем случае, ты вдруг осознаешь, что не замечал многих вещей, и в целом начинаешь смотреть на Формулу-1 немного иначе. И я чувствую, что снова полюбил Формулу-1. Ведь не стоит забывать, что последние шесть месяцев в Ред Булл получили для меня очень трудными. Я начинал ощущать потерю мотивации, и не мог позволить себе этого, ведь я действительно люблю Формулу-1, этот спорт дал мне все

Ранее также сообщалось, что Кадиллак назначил гоночных инженеров своим пилотам.

