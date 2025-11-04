Пилот Кадиллак: Я верю, что мне еще многое нужно сделать для спорта

Пилот команды Кадиллак Серхио Перес рассказал, почему решил вновь попытать удачу в Формуле-1.

"Мне понадобилось около полугода, прежде чем я понял, что хочу вернуться. Я хотел вернуться, чтобы завершить карьеру должным образом. В то же время я думал: действительно ли это имеет значение? Если у меня нет подходящего проекта или мотивации вернуться, я даже не собирался рассматривать предложения ни на секунду. Я верю, что мне еще многое нужно сделать для спорта", — отметил Перес.

Также мексиканский пилот заявил, что за время паузы успел восстановиться и набраться сил:

"Последний год моей карьеры был тяжёлым, и я знаю, насколько силён могу быть в правильных условиях. Я чувствую, что люди будут удивлены, узнав, насколько конкурентоспособным и сильным я окажусь после возвращения. У меня уже есть мотивация. Мне нужно доказать это и убедиться, что я уйду тогда, когда сам захочу".

