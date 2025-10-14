Серхио Перес рассчитывает на успешный старт Кадиллака в Ф1

Пилот Кадиллака Серхио Перес рассказал о том, какие перспективы команды на сезон-2026.

"Сейчас наша главная цель как команды — как можно лучше подготовиться к первой гонке. Если мы добьёмся этого, значит у Кадиллака большой потенциал. Целый год в Формуле-1 — это очень много гонок, мы будем развиваться.

Наша команда должна быть надёжной. Уверен, Кадиллак сможет многих удивить и набрать очки уже в первых гонках", — цитирует слова Переса Motorsportweek.

Ранее Валттери Боттас поделился мыслями о сотрудничестве с Пересом:

"Для меня в этом спорте, особенно учитывая события последних пары лет, главное — получать удовольствие от гонок. Ведь Формула-1 дала мне всё и даже больше. Так что я хочу вернуться и получать удовольствие".

