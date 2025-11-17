Боттас - о чемпионстве: "Пиастри вернется в лидеры"

Финский автогонщик, пилот Кадиллак Валттери Боттас, рассказал, что не считает, что Оскар Пиастри потерял шансы выиграть чемпионат этого года.

"У Пиастри по-прежнему остаются все шансы на титул. Да, до конца сезона остаётся совсем мало гонок, но всего одна плохая гонка от Норриса — и Пиастри вернётся в лидеры.

В целом Пиастри проводит великолепный сезон. И нам не стоит забывать, что это всего третий его год в Формуле-1. Так что, как бы ни закончилась эта гонка за титул, впереди Пиастри ждёт великолепная карьера", — сказал Боттас.

Сейчас разрыв в зачёте гонщиков между Норрисом и Пиастри составляет 24 очка.

Отмечается, что по новому правилу шинная компания ограничила использование резины на Гран-при Катара.

