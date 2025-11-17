iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Боттас - о чемпионстве: "Пиастри вернется в лидеры"

Верит в успех.
17 ноября, 16:24       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Финский автогонщик, пилот Кадиллак Валттери Боттас, рассказал, что не считает, что Оскар Пиастри потерял шансы выиграть чемпионат этого года.

"У Пиастри по-прежнему остаются все шансы на титул. Да, до конца сезона остаётся совсем мало гонок, но всего одна плохая гонка от Норриса — и Пиастри вернётся в лидеры.

В целом Пиастри проводит великолепный сезон. И нам не стоит забывать, что это всего третий его год в Формуле-1. Так что, как бы ни закончилась эта гонка за титул, впереди Пиастри ждёт великолепная карьера", — сказал Боттас.

Сейчас разрыв в зачёте гонщиков между Норрисом и Пиастри составляет 24 очка.

Отмечается, что по новому правилу шинная компания ограничила использование резины на Гран-при Катара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Валттери Боттас Ландо Норрис Оскар Пиастри

Статьи по теме

Норрис раскрыл главный секрет борьбы за титул сезона-2025 Норрис раскрыл главный секрет борьбы за титул сезона-2025
Ральф Шумахер дал совет Пиастри относительно борьбы за титул Ральф Шумахер дал совет Пиастри относительно борьбы за титул
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK