Кадиллак объявил дату презентации своего болида

Команда готовится показать с чем будет дебютировать.
Вчера, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Кадиллак объявил дату презентации своего болида.

Напомним, чтор американская команда дебютирует в новом сезон в качестве 11-го коллектива.

Болид, который будет использовать силовую установку Феррари будет показан публике 8 февраля.

Перед этим Кадиллак проведет закрытые тесты в Барселоне в конце января.

Ранее также Ред Булл объявил состав пилотов на сезон-2026.

