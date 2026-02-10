Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1

Бывший менеджер Льюиса Хэмилтона, Марк Хайнс, стал гоночным директором Кадиллака.

По данным Racingnews365, Марк Хайнс работал с семикратным чемпионом с 2015 по 2021 год, а позже, в 2025 году, снова сотрудничал с ним, но уже не в качестве менеджера, а помощника по адаптации в Феррари.

Теперь специалист в Кадиллаке будет отвечать за согласование состава пилотов и их инженерных команд, а также за оптимизацию рабочих процессов с участием разных инженерных департаментов.

Срок контракта Марка Хайнса с американской командой неизвестен.

Накануне Кадиллак провела презентацию новой ливреи во время Супербоула.

