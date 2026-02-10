iSport.ua
Русский Українська

Беленюк осудил запрет шлема с фотографиями погибших украинцев

Олимпийский чемпион обвинил МОК в двойных стандартах.
Сегодня, 15:32       Автор: Валентина Чорноштан
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

Жан Беленюк в зале Верховной Рады выступил с речью по поводу запрета МОК:

Вечером ему запретили выступать в этом шлеме и тренироваться. И в то же время Международный олимпийский комитет допускает определённую возрастную группу атлетов из России и Беларуси под их символикой к участию в международных соревнованиях. Как нам это воспринимать?

"Международный олимпийский комитет почему-то решил, что этой войны не существует. Есть праздник олимпизма, праздник спорта, но то, что уже более 560 спортсменов погибли в нашем государстве, к сожалению, никто на это не обращает внимания. Поэтому спасибо нашим спортсменам".

Также серебряный призёр Олимпийских игр 2016 пригласил представителей МОК в Украину:

Конечно, мы приглашаем всех представителей Международного олимпийского комитета в Украину, чтобы они увидели, в каких условиях готовятся наши спортсмены: под обстрелами, без сна, без отопления, без электричества и с разрушенной россиянами инфраструктурой.

Ранее и президент Украины прокомментировал ситуацию вокруг спортсмена. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк

Статьи по теме

Беленюк рассказал о новом этапе жизни и возможном возвращении в греко-римскую борьбу Беленюк рассказал о новом этапе жизни и возможном возвращении в греко-римскую борьбу
Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости" Беленюк - о недопуске россиян до Паралимпиады: "Это победа справедливости"
Беленюк обратился к футболистам Динамо после матча с Зальцбургом, вспомнив успехи ВСУ в Курске Беленюк обратился к футболистам Динамо после матча с Зальцбургом, вспомнив успехи ВСУ в Курске
Беленюк подытожил выступления украинцев на Олимпиаде-2024, вспомнив о войне с рф Беленюк подытожил выступления украинцев на Олимпиаде-2024, вспомнив о войне с рф

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

НБА18:54
Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее
Теннис18:50
Ястремская вылетела от Свитолиной на Qatar Open
Олимпийские игры18:34
Три дебютанта в составе. Украина объявила заявку на индивидуалку Олимпиады-2026
Украина18:24
ЛНЗ минимально одолел Шахтер в спарринге
Бокс17:59
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Другие страны17:49
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии
ЧМ-202617:31
Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира
Теннис17:01
Свитолина выбила Ястремскую во втором круге Дохи
Формула 116:54
Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1
Олимпийские игры16:13
Йоган-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку, Пидручный – лучший из украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK