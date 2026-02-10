Беленюк осудил запрет шлема с фотографиями погибших украинцев
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов скелетонистом Владиславом Гераскевичем.
Жан Беленюк в зале Верховной Рады выступил с речью по поводу запрета МОК:
Вечером ему запретили выступать в этом шлеме и тренироваться. И в то же время Международный олимпийский комитет допускает определённую возрастную группу атлетов из России и Беларуси под их символикой к участию в международных соревнованиях. Как нам это воспринимать?
"Международный олимпийский комитет почему-то решил, что этой войны не существует. Есть праздник олимпизма, праздник спорта, но то, что уже более 560 спортсменов погибли в нашем государстве, к сожалению, никто на это не обращает внимания. Поэтому спасибо нашим спортсменам".
Также серебряный призёр Олимпийских игр 2016 пригласил представителей МОК в Украину:
Конечно, мы приглашаем всех представителей Международного олимпийского комитета в Украину, чтобы они увидели, в каких условиях готовятся наши спортсмены: под обстрелами, без сна, без отопления, без электричества и с разрушенной россиянами инфраструктурой.
Ранее и президент Украины прокомментировал ситуацию вокруг спортсмена.
