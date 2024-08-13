Беленюк подытожил выступления украинцев на Олимпиаде-2024, вспомнив о войне с рф

Украина завершила свои выступления на Олимпиаде-2024 в Париже, имея в своем активе 12 медалей. Украинский борец Жан Беленюк, завоевавший "бронзу", подвел итоги ОИ-2024, вспомнив, что в Украине идет война.

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Вот и закончились Олимпийские игры в Париже. Уже возвращаемся домой. Хочу поблагодарить всех, кто всегда с нами рядом, кто болеет, поддерживает и развивает борьбу в Украине.

Несмотря на непростые условия подготовки, полномасштабное вторжение, разрушенную спортивную инфраструктуру, украинские атлеты еще раз проявили свою волю к победе и привезли на Родину 12 медалей, считаю это достойным результатом в текущих условиях.

Отдельная благодарность силам обороны нашего государства, благодаря которым страна до сих пор существует, а мы имели возможность соревноваться на Играх, представляя, борясь и донося на весь мир, что происходит в Украине и в каких условиях шла подготовка к этим соревнованиям", - написал Жан в своем Instagram.

Напомним, Жан Беленюк намекнул на завершение профессиональной карьеры после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде.

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