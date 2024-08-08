iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беленюк - о завершении карьеры: У меня есть еще запасные борцовки

Жан не собирается покидать мир спорта.
Вчера, 23:10
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Украинский борец Жан Беленюк поделился эмоциями после финала Олимпиады, а также поделился планами на будущее.

Напомним, 8 августа украинец одолел в финале Аркадиуша Кулинича и завоевал бронзовую медаль. В своем последнем в карьере бою Беленюк добыл недостаяющую для полного комплекта награду Олимпийских игр.

Сам же Беленюк признал, что несмотря на лишь бронзу, он все равно доволен своим результатом.

"Я был бы не против, если бы было "золото". Но это спорт, бывает всякое. К сожалению, проиграл схватку. Честно говоря, очень доволен, что удалось. Этого парня, Аркадиуша Кулинича, я знаю, трижды боролся с ним, всегда побеждал. Но когда 30 лет и, честно говоря, думаешь, что это последний поединок в жизни, то хочешь его закончить на позитивной ноте. Доволен результатом", - признался Жан.

Также спортсмен поделился планами на будущее, оказывается, он уже решил какому виду спорта посвятит себя. Но и про борьбу Беленюк не собирается забывать.

"Буду скучать по борьбе, точно буду в спорте, буду поддерживать свою физическую силу. У меня появилось новое хобби: настольный теннис, я его люблю. Думаю, что буду больше времени уделять этому виду спорта. Но иногда буду выходить на ковер. То, что я оставил борцовки на ковре - у меня есть еще запасные", - цитирует украинца Суспильне.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк

Статьи по теме

Беленюк выиграл бронзу Олимпийских игр в последнем матче в карьере Беленюк выиграл бронзу Олимпийских игр в последнем матче в карьере
Беленюк - о победах Усика и Беринчика: Это просто безумная ночь Беленюк - о победах Усика и Беринчика: Это просто безумная ночь
"Желаю успехов в дальнейшем": Беленюк поздравил Ломаченко с победой над Камбососом "Желаю успехов в дальнейшем": Беленюк поздравил Ломаченко с победой над Камбососом
Беленюк - о бронзе на Евро: Все труднее конкурировать с более молодыми Беленюк - о бронзе на Евро: Все труднее конкурировать с более молодыми
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в Лиге Европы, игра за "бронзу" Олимпиады, матчи Первой лиги
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:59
"Выглядели неплохо": Вернидуб высказался о поражении от Виктории
Олимпийские игры00:45
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США и Китай укрепили лидерство, Украина поднялась на две строчки
Олимпийские игры00:25
Олимпийские игры-2024: Насибов принес "серебро", Беленюк - "бронзу"
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона может арендовать вингера Баварии
Олимпийские игры23:58
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Франция и США разыграют золотые медали
Олимпийские игры23:45
Насибов - о серебре: Впереди есть еще четыре года
Другие страны23:32
Сборная США нацелилась на назначение экс-тренера Челси
Олимпийские игры23:10
Беленюк - о завершении карьеры: У меня есть еще запасные борцовки
Лига Европы22:55
Кривбасс проиграл Виктории в первом матче Лиги Европы
Европа22:37
Обладатель Лиги Европы подписал лидера Дженоа Малиновского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK