Беленюк - о завершении карьеры: У меня есть еще запасные борцовки

Украинский борец Жан Беленюк поделился эмоциями после финала Олимпиады, а также поделился планами на будущее.

Напомним, 8 августа украинец одолел в финале Аркадиуша Кулинича и завоевал бронзовую медаль. В своем последнем в карьере бою Беленюк добыл недостаяющую для полного комплекта награду Олимпийских игр.

Сам же Беленюк признал, что несмотря на лишь бронзу, он все равно доволен своим результатом.

"Я был бы не против, если бы было "золото". Но это спорт, бывает всякое. К сожалению, проиграл схватку. Честно говоря, очень доволен, что удалось. Этого парня, Аркадиуша Кулинича, я знаю, трижды боролся с ним, всегда побеждал. Но когда 30 лет и, честно говоря, думаешь, что это последний поединок в жизни, то хочешь его закончить на позитивной ноте. Доволен результатом", - признался Жан.

Также спортсмен поделился планами на будущее, оказывается, он уже решил какому виду спорта посвятит себя. Но и про борьбу Беленюк не собирается забывать.

"Буду скучать по борьбе, точно буду в спорте, буду поддерживать свою физическую силу. У меня появилось новое хобби: настольный теннис, я его люблю. Думаю, что буду больше времени уделять этому виду спорта. Но иногда буду выходить на ковер. То, что я оставил борцовки на ковре - у меня есть еще запасные", - цитирует украинца Суспильне.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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