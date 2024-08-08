Беленюк выиграл бронзу Олимпийских игр в последнем матче в карьере

В четверг, 8 авгста, состоялся финал по вольной борьбе (до 87 кг) между Жаном Беленюком и Аркадиушом Кулиничем.

Первый балл ушел польскому борцу за случайный удар от Жана в лицо сопернику, но к счастью в партере украинец смог защититься. Однако больше борцам не удалось ничего сделать в первом периоде.

Во втором периоде оба борца оставлись максимально неприступными, и в итоге Кулинич получил предупрждение за пассивность, пропустив Беленюка вперед по счету.

В партере Беленюку удалось сделать перекат и заработать еще два балла. За минуту до конца судьи снова перевели украинца в партер, но Жан снова выстоял.

После небольшой паузы, в которой Кулиничу предоставили медицинскую помощь, поляк пошел вперед с утроенной силой, заставив Беленюка обороняться. Однако украинец удержал преимущество и выиграл бронзу Олимпиады в своем последнем матче в карьере.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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