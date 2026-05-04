Определился первый соперник Беленюка в ММА

Украинец сойдется с опытным бойцом.
Вчера, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
Жан Беленюк / Getty Images

Олимпийский чемпион Жан Беленюк вскоре стартует свою карьеру в ММА.

Напомним, что 35-летний борец уже давно получал предложения попробовать себя в боях, и только недавно принял предложение.

11 июля в Палаце Спорта Беленюк сойдется в ринге с 35-летним израильтянином Хаимом Гозали.

Гозали уже некоторое время выступает в ММА, проведя немало боев в промоушнене Bellator. Последний поединок он провел весной 2025 года.

Ранее также украинский дзюдоист выборол первую медаль на уровне Грэндслемов.

